Esploriamo i borghi del Molise: Civita Superiore di Bojano

di LIA MONTEREALE

Il nostro viaggio di oggi ci porta a Civita Superiore di Bojano, frazione del comune di Bojano in provincia di Campobasso. In passato ha svolto funzioni di presidio militare. Costruito nell’XI secolo dai Normanni, continuò ad essere utilizzato come presidio militare anche dagli Svevi, dagli Angioini e dai Pandone. I Pandone dominarono il castello dal 1489 al 1519, quindi per circa 80 anni. Silvio Pandone utilizzo la fortezza prevalentemente come dimora estiva. Mano a mano, nel corso del tempo, intorno al castello iniziò a svilupparsi un villaggio, Civita Superiore, con mura, case e due chiese. Successivamente, dopo l’era della famiglia Pandone, il castello passò in proprietà ad altri feudatari, sino al 1805 circa quando un terribile terremoto sconvolse molte zone del Molise tra cui la piana di Bojano.

Passeggiando per il borgo antico è ancora possibile vedere le cinta murarie utilizzate per scopi difensivi, la Chiesa di San Giovanni Battista e un’altra Chiesa dedicata alla Madonna delle Grazie.

Il belvedere che si può ammirare da alcuni punti di Civita di Bojano è uno spettacolo suggestivo e davvero emozionante.