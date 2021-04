Covid, 56 i nuovi positivi. I guariti sono 52. Nessun decesso

Torna leggermente a salire il rapporto tra i nuovi casi e il numero dei tamponi. Un segnale piuttosto evidente che rivela di quanto decisiva sia la quantità di test effettuati in relazione ai positivi rintracciati. Sono 56 quelli dell’ultimo bollettino su 566 tamponi processati. La percentuale è di poco al di sotto del 10 per cento, in risalita sia rispetto ai giorni precedenti che in raffronto al dato nazionale. In nessun comune, tuttavia, ci sono casi in doppia cifra. 8 sono i nuovi casi a Termoli, 7 a Isernia e 5 a Campobasso.

Sono 52 le persone guarite, ma non c’è stato alcun decesso, una circostanza che non si verificava da molto tempo. Da segnalare anche nessun nuovo ricovero, il che, con altre dimissioni, allenta la pressione sugli ospedali, in particolare sul Cardarelli, dove le persone degenti sono scese a 64, dieci di queste sono in terapia intensiva e 54 nel reparto di malattie infettive.

Resta altissimo il numero delle persone vaccinate, oltre 67mila, il 90 per cento delle dosi consegnate con una prevalenza di Pfizer, che rappresenta oltre il 75 per cento di quelle somministrate. Entro la prima decade di aprile, hanno fatto sapere dall’Asrem, cominceranno le prenotazioni anche per la fascia di età compresa tra i 70 e i 79 anni.