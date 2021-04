Carenza di Poliambulatorio di Trivento, il sindaco Corallo sollecita l’intervento del direttore del distretto sanitario. Il primo cittadino ha già trasmesso, a chi di competenza, tre note, la prima risalente al mese di luglio scorso, mentre l’ultima risale al mese scorso e ora rimette in evidenza la problematica “al Poliambulatorio di Trivento persiste ormai da tempo una carenza di organico che determina disservizi e lamentele da parte degli utenti di Trivento – scrive Corallo – unitamente a quelli dei Comuni viciniori molisani nonché di quelli abruzzesi per un bacino d’utenza di oltre 10.000 abitanti. L’organico della struttura ha subito nell’ultimo periodo e, ancora ne subirà ulteriormente, carenze legate a diversi pensionamenti e trasferimenti riguardanti il personale medico specialistico, (cardiologo, chirurgo, servizio radiologico da ripristinare etc.) quello infermieristico e quello amministrativo pur disponendo di apparecchiature, locali e strumentazione idonei ad accogliere personale di varie categorie. Il tutto tenuto conto anche del perdurare dell’emergenza pandemica da Covid-19, le conseguenti grosse limitazioni di spostamenti determinate dalle restrizioni legate alla pandemia che vanno in contrasto con le grosse carenze in atto presso il Poliambulatorio di Trivento e non ultimo l’utilizzo della struttura per la campagna vaccinale anti Covid-19 in corso”. Il sindaco Corallo, dunque, sollecita il potenziamento dell’organico del Poliambulatorio di Trivento dotandolo di tutte le figure previste nell’organigramma della struttura, quali medici specialisti ambulatoriali (Cardiologo, Ortopedico, Neurologo, Chirurgo, Servizio di Radiologia, ecc. etc.), di almeno due infermieri professionali e di una figura di impiegato amministrativo per soddisfare le esigenze degli utenti del territorio.