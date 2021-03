Nuoto, Andrea Magri a Riccione per i Campionati Assoluti

Ci sarà anche Andrea Magri ai Campionati Assoluti di nuoto di scena da oggi e fino a sabato 3 aprile nello stadio del Nuoto di Riccione.L’atleta portacolori della società sportiva M2 (quest’anno in prestito alla Aurelia Nuoto), allenato dal tecnico Raffaele Rampino, sarà impegnato venerdì 2 aprile nei 200 stile libero dove ha ottenuto la qualificazione con il tempo di 1’51”33.

Una kermesse, quella di Riccione che nonostante tutte le difficoltà legate al Covid 19 fa registrare grandi numeri con 593 atleti in gara (287 M e 276 F) in rappresentanza di 147 società. I campionati Assoluti di Riccione mettono in palio le qualificazione ai Campionati Europei (17-23 maggio), alle Olimpiadi di Tokyo (24 luglio-1 agosto), inoltre per i giovani c’ è anche la possibilità di staccare il pass in vista degli Eurojunior di Roma (6-11 luglio) e dei mondiali juniores di Kazan (24-29 agosto).

Fonte Ufficio Stampa