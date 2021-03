Mirabello, forse un guasto ai freni fa avviare macchina in discesa che si ferma in bilico sul parcheggio della scuola

Potrebbe essere stato un guato ai freni a provocare l’avviamento in discesa di una macchina in sosta che ha finito la sua corsa sul muro di cinta della scuola “Nebbia”, elementare e media di Mirabello Sannitico. Il tutto è accaduto pochi minuti prima della fine delle lezioni, quando i ragazzi sarebbero usciti in attesa dello scuolabus, che fa manovra proprio nello spiazzo delimitato dal muro dove l’auto, senza conducente, si è fermata in bilico, frenata dalla la rete di recinzione divelta.