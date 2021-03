Fermata di servizio al bivio di Trivento, il sindaco Corallo scrive al presidente Toma e chiede una riunione urgente. Il primo cittadino di Trivento, Pasquale Corallo, ha richiesto una convocazione urgente per un tavolo di concertazione in merito alla fermata di servizio, presso lo svincolo della Statale 650, cosiddetta Trignina, “una situazione tutt’oggi irrisolta – scrive il sindaco – sembrerebbe essere un vero e proprio accanimento attuano nei confronti della Città di Trivento e soprattutto nei confronti degli utenti. La problematica della fermata nell’area di intersezione del bivio di Trivento è solo la punta dell’iceberg, perché sembrerebbe che siano presenti situazioni simili in più parti del territorio regionale, tali da determinare una realtà alquanto complessa e delicata. Certamente – conclude Corallo – tale situazione non interessa la sola Città di Trivento ma va a scapito dell’intero territorio e bacino d’utenza con diversi comuni viciniori ed è causa di numerosi disagi ai lavoratori, studenti e a tutti gli utenti che quotidianamente utilizzano le linee di trasporto”.