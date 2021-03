Emergenza sanitaria: lettera di ringraziamento al personale dipendente da parte dell’amministratore della SEA di Campobasso

Share on Twitter

Riceviamo e pubblichiamo la lettera che Stefania Tomaro, amministratore unico della SEA di Campobasso ha inviato ai dipendenti.

“Da più di un anno, da quando è stata proclamata l’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Coronavirus, gli operatori della SEA con grande impegno hanno continuato a garantire il servizio di raccolta rifiuti e di igiene urbana nel Comune di Campobasso.

Per tutelare la salute della collettività e contrastare la diffusione del virus, oltre alla sensibilizzazione e all’installazione di contenitori per raccolta dei Dpi usa e getta, la Società si è attivata anche programmando settimanalmente (il martedì e il venerdì) il ritiro domiciliare dei rifiuti prodotti dai cittadini campobassani positivi al virus o posti in isolamento fiduciario.

Se c’è una cosa che forse ricorderemo di questa parentesi grigia è il valore da attribuire al lavoro che quotidianamente, silenziosamente, in via ordinaria, ognuno è chiamato a svolgere all’interno di una comunità. Al valore di quel lavoro, che tutto il personale della SEA – operativo e amministrativo – mette costantemente in campo, è doveroso dire grazie.

Ad Antonio e Michele che con tute bianche, visiera e guanti lasciano in silenzio il sacco nero vuoto, piegato, per prenderne uno pieno, sul pianerottolo di chi è in quarantena, va un particolare e personale ringraziamento.

A loro e a tutto il personale SEA porgo anche i miei migliori auguri di buona Pasqua.”

L’Amministratore Unico

Avv. Stefania Tomaro