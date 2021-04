Covid: 2 decessi, 37 nuovi positivi e 71 guariti. Quasi al 98% le vaccinazioni su dosi consegnate

Sono 37 i nuovi positivi riscontrati su 514 tamponi refertati. Tasso di positività salito al 7,1. 2 i deceduti riportati nell’ultimo bollettino dell’Asrem: una donna di 78 anni di Campomarino, che era ricoverata in Malattie Infettive al Cardarelli e una 88enne di Cercemaggiore deceduta in casa lo scorso 29 marzo. Sono 440 le vittime dall’inizio della pandemia. Continua ad essere alto il numero dei guariti, 71 nelle ultime ore di cui 11 a Isernia e Termoli.

Per quanto riguarda i nuovi contagiati, che si riferiscono a 22 comuni, il numero più alto riguarda Campobasso con 6 casi, 3 rispettivamente di Termoli, Santa Croce di Magliano, Riccia e Petacciato, poi numeri inferiori.

Due i nuovi ricoveri al Cardarelli, in Malatie Infettive e un dimesso dal Neuromed. Sono 67 i ricoverati per Covid all’ospedale di Campobasso, di cui 9 in Terapia Intensiva. 3 i pazienti in cura al San Timoteo, 3 al Gemelli Molise e 6 al Neuromed. In tutto, gli ospedalizzati sono 79.

Continuano a scendere gli attualmente positivi nella nostra regione: sono 855.

Sul fronte vaccini il Molise è quasi al 98% delle somministrazioni in base alle dosi consegnate, 66905. le vaccinazioni sono a quota 65.536, come nel report Asrem.