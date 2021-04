Consiglio dei Ministri nomina commissario e subcommissario sanità: sono Flori Degrassi e Anna Maria Tomasella

Secondo quanto si apprende l’ex capo della Asl 2 di Roma, Flori Degrassi, 70 anni, è il nuovo commissario alla sanità del Molise e sarà coadiuvata dal sub commissario Annamaria Tomasella, direttore amministrativo della USSL 2 Marca Trevigiana, 57enne veneta. La nomina nel Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio, come ha reso noto la deputata di Italia Viva Giuseppina Occhionero, in una dichiarazione all’Ansa “Auguriamo a entrambe buon lavoro” ha detto. Come lei si è espresso anche il parlamentare dei 5 stelle Antonio Federico. Il presidente Toma ha avuto un colloquio con il Premier Draghi sul tema, prima della nomina, e ha ribadito la sua posizione contraria al Commissariamento come strumento e alla dicotomia Presidente/commissario.