Meno un giorno alla partita che può essere chiave in questo momento della stagione. A confronto i rossoblu abruzzesi contro quelli molisani, le due migliori difese del girone: il Campobasso con diciannove gol al passivo, il Notaresco diciassette. Occhio anche agli attacchi: il migliore è quello campobassano con quarantatrè gol in in ventidue partite giocate; trentotto quelli del San Nicolò in ventuno turni disputati. Decisivo è un termine forse eccessivo per i tanti punti che ancora ci sono in palio, ma delicata e dai grandi significati questo si. La prima contro la seconda sul campo del Notaresco. In pratica, una specie di campo neutro senza pubblico: considerazioni che facciamo alla luce del fatto che soltanto un anno fa venne giocata alla presenza di più di mille spettatori con larghissima rappresentanza campobassana al seguito. Il precedente in questione parla a favore del Campobasso: fu un 3-1 esaltante che consentì ai rossoblu di iniziare a mangiare punti proprio al Notaresco. Poi finì con la cristallizzazione della classifica ed il primo posto al Matelica.

Domani tutt’altra storia: Cudini potrebbe puntare nuovamente su Cogliati dal primo minuto. Ad imporlo potrebbe essere, oltre alle circostanze e alle scelte tecniche, anche la cabala che ha visto l’attaccante milanese segnare per ben sette volte al Notaresco. In pratica, Cogliati ha un conto sempre aperto con i teramani. Il Campobasso vuole riabilitare se stesso: l’ambiente ha grande voglia di riscatto dopo uno scivolone tanto inaspettato quanto inopportuno contro i laziali della Cinzialbalonga. Cudini ha mostrato serenità e lucidità nel post gara, ma conosce perfettamente il valore sia della gara che della sua ex squadra in più reparti migliorata rispetto allo scorso torneo. Sarà gara vera e lotta autentica fino alla fine per il primo posto fra il Campobasso di Cudini ed il Notaresco di Epifani. Il patron rossoblu Mario Gesuè è rimasto nel capoluogo dopo la sconfitta interna di domenica scorsa e sarà presente a Notaresco nella sfida che molti ritengono essere quella dell’anno. Gli stessi tifosi rossoblu campobassani vogliono stringersi fortemente intorno alla squadra in un momento anche psicologicamente delicato. Cudini confermerà le tre punte e Vitali nelle vesti di classe 2002 designato. Per il resto la formazione si annuncia confermata quasi nella sua interezza con qualche piccolo dubbio in attacco e nessuno in difesa dove Menna, uscito domenica prima del tempo per una botta, sarà regolarmente a disposizione. Ieri la società rossoblu ha diffuso un comunicato in cui fa sapere che la pubblicazione del documentario dedicato ai giocatori rossoblu – dal titolo Underdogs – avverrà dal ventisei maggio in poi. L’ambiente spera in coincidenza di lieti eventi per il calcio cittadino.

Dall’altro lato, ci sono Epifani ed i suoi giocatori, consapevoli che una vittoria regalerebbe loro un primo posto da favola. Lo stesso tecnico abruzzese ha parlato di gara decisiva solo dal punto di vista morale. Il che non è poco ad un terzo di campionato dalla fine. Il Notaresco arriva bene al match di domani, dopo una vittoria ad Aprilia sudata e, forse, ancora più goduta grazie alla parata a tempo scaduto del portiere albanese Shiba. Una serie di circostanza accidentali hanno consentito la presenza di Shiba ad Aprilia: il portiere, infatti, aveva ricevuto la convocazione da parte della nazionale albanese under 21 per due amichevoli di fine marzo. Il portiere non è partito più perché in isolamento fiduciario con il Notaresco e si è ritrovato in porta ad Aprilia domenica per fortuna dei teramani. Per il resto, il San Nicolò ha provato ad aumentare il tasso tecnico rispetto all’anno scorso, anche grazie agli innesti dell’ex Pesaro Olcese e dello stesso argentino Pablo Ezequiel Banegas lo scorso anno all’Andria e quest’anno in grado di segnare quattordici gol con la maglia rossoblu abruzzese. All’andata il Campobasso vinse 4-1 grazie ad uno straordinario poker di Cogliati. La gara fra il San Nicolò ed il Campobasso sarà diretta dalle 15:00 dal signor Mucera di Palermo.