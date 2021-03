San Timoteo: il primario Gianni Serafini nominato nuovo direttore sanitario

Share on Twitter

Share on Facebook

Finalmente l’ospedale di Termoli ha un direttore sanitario. Si tratta del primario di Otorinolaringoiatria del San Timoteo Giovanni Serafini, che è stato nominato ‘facente funzione’ dal manager Asrem Oreste Florenzano. La nomina va a colmare un vuoto che ormai si trascinava da tempo ed è stata resa possibile grazie alla riorganizzazione ospedaliera decisa dopo la visita degli ispettori ministeriali. Il dottor Serafini è stato il paziente uno di Termoli: più di un anno fa fu il primo a essere ricoverato per Covid nel reparto di malattie infettive di Campobasso, dove finì in Rianimazione per quasi un mese.