Porta il cane a spasso fuori dal paese, sanzionato dai Carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Isernia, nell’ambito dei servizi giornalieri diretti ad esercitare un attento controllo del territorio, continuano ad eseguire anche mirate verifiche afferenti il puntuale rispetto delle disposizioni anti COVID-19, il corretto uso delle mascherine, divieto di assembramenti e spostamenti, limitazioni ai gestori degli esercizi pubblici.

In particolare, i militari della Stazione di Rionero Sannitico hanno rilevato la presenza di avventori all’interno di due diversi esercizi pubblici in un paese limitrofo dopo l’orario di chiusura i cui titolari, noncuranti del divieto imposto, continuavano a somministrare bevande ai clienti, i quali sono risultati altresì sprovvisti dei relativi dispositivi di protezione individuale. Per tutti sono scattate sanzioni amministrative per un importo di euro 400,00 ciascuno e nei confronti dei gestori dei locali pubblici anche la segnalazione alla Prefettura, per l’irrogazione della sanzione accessoria della chiusura dell’attività.

In altre circostanze i Carabinieri di Macchiagodena hanno sanzionato un uomo che, proveniente da un Comune lontano, aveva tentato di giustificare la sua presenza dichiarando di dover portare il cane in giro mentre i militari della Stazione di Cantalupo hanno proceduto nei confronti di un cittadino residente in altro comune che si giustificava affermando di essere in quelle località per svago.

Stessa sorte è toccata a due persone che, in orario notturno, a bordo di autovettura, sono state soprese dai Carabinieri del NOR di Isernia in giro senza meta ed in assenza di alcuna valida giustificazione, accampando banali scuse quali l’acquisto delle sigarette o la ricerca di un forno per reperire del pane perché affamati. In questa caso la sanzione è stata raddoppiata in quanto commessa con l’utilizzo dell’auto.

L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Isernia rimane alta e costante sull’intero territorio di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime aspettative di ordine e sicurezza pubblica dei cittadini e di contrasto verso i comportamenti illegali.