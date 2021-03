Montaquila piange un altra vittima del Covid: ieri sera ha perso la vita un uomo di 49 anni

Share on Twitter

Un’altra giovane vita si è spenta in Provincia di Isernia a causa del terribile virus Covid-19 che da oltre un anno miete vittime in tutto Italia e non solo.

Nella serata di ieri un uomo di 49 anni, Emilio Staffieri, non ce l’ha fatta e si è spento nel dolore di parenti e amici. L’uomo aveva contratto da tempo il virus ed era stato ricoverato a Campobasso presso il Cardarelli e successivamente trasferito presso l’ospedale di Cassino. Un ragazzo pieno di vita che a Roccaravindola, frazione di Montaquila, conoscevano ed amavano tutti.

Un grande dispiacere per tutta la collettività di Roccaravindola. Il 49enne lascia la moglie e due figli.