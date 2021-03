Mimmo Lucano, Bregantini testimone al processo: “Ho visto la positività del suo progetto”

“Ho visto la positivita’ dell’esperienza di Mimmo Lucano e il consenso attorno a lui in paese”. A sostenerlo, in qualita’ di testimone della difesa, e’ stato l’ arcivescovo di Campobasso, monsignor Giancarlo Maria Bregantini, nel corso del processo “Xenia” a Locri a carico dell’ex sindaco di Riace, Domenico Lucano e di altre 26 persone accusate, a vario titolo, di immigrazione clandestina, abuso d’ufficio e altri reati in relazione ai progetti di accoglienza agli immigrati sviluppati nella cittadina collinare della Locride. L’ex vescovo di Locri – Gerace, a cui il presidente del Tribunale di Locri, Fulvio Accurso ha revocato la multa comminata per l’assenza ingiustificata nella scorsa udienza, era presente al primo sbarco di curdi sulla spiaggia di Riace nel 1998. “Con grande premura ho mobilitato la comunita’ diocesana e accompagnato Lucano attraverso diverse fasi” ha detto il presule rispondendo alle domande dell’avvocato della difesa, Giuliano Pisapia. “I migranti – ha aggiunto – non sono solo da assistere ma consapevolizzare e sono energia vitale per il paese”. Nella stessa udienza ha testimoniato anche padre Alex Zanotelli, missionario comboniano, da anni a fianco di Lucano. Il processo riprendera’ il prossimo 26 aprile.