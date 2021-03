Longano, incendio nel bosco e canadair in azione

Dalla tarda mattinata di oggi fino a poche ore fa un incendio di bosco e di macchia mediterranea si è esteso per circa 5 ettari sul territorio del comune di Longano in Provincia di Isernia.



Impegnate per molte ore alcune squadre dei vigili del fuoco del Capoluogo Pentro e dal pomeriggio anche un mezzo aereo, un Canadair, al fine di arginare il vasto incendio, che pare sia stato definitivamente domato soltanto intorno alle 19:00. Sul posto per i rilievi di competenza anche i Carabinieri Forestali.