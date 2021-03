Il Comune di Castropignano si candida al bando ministeriale Creative Living Lab per la riqualificazione del Castello D’Evoli

Il Comune di Castropignano si candida al bando Creative Living Lab per la riqualificazione del Castello D’Evoli. Il progetto, approvato dalla giunta comunale guidata da Nicola Scapillati, è stato denominato “Castropignano tra passato e futuro” e prevede un investimento di 50mila euro per la riqualificazione delle aree di accesso al Castello d’Evoli. Il Bando per Creative Living Lab, terza edizione, sostiene microprogetti di immediata realizzazione, innovativi e di qualità, in grado di trasformare le aree e gli spazi residuali in luoghi di scambio e apprendimento, accessibili, fruibili e funzionalmente differenziati, al fine di creare un rapporto sinergico tra ambiente e tessuto sociale, culturale ed economico. Interventi orientati al riutilizzo e alla riorganizzazione delle aree dedicate ai servizi, alle attrezzature di quartiere e agli spazi condominiali comuni. L’intervento di riqualificazione previsto sarà finanziato interamente con i fondi messi a disposizione dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, MiBACT.