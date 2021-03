Food Is Green fa un appello al ministro Patuanelli: “dare seguito ai sostegni promessi!”

“Sono il Presidente di un’associazione di Ristoratori della Provincia di Isernia.

In un periodo nero per il nostro settore abbiamo avuto il coraggio e l’entusiasmo di creare “Food is Green”, un’associazione di ristoratori che si propone come obiettivo quello di valorizzare il territorio Pentro e le nostre competenze nel campo della ristorazione. Il tutto nel rispetto e nella valorizzazione della tutela ambientale e dell’innovazione di settore”.

Con queste parole Mario d’Alessio, Presidente dell’associazione di ristoratori Food is Green, si rivolge al ministro Patuanelli per cercare aiuti e sostegni, quelli dovuti e promessi.

“L’associazione ha in cantiere numerosissimi progetti volti ad accendere un faro sull’eccellente qualità della nostra ristorazione che si colloca in un territorio unico per bellezza, biodiversità e integrità ecologica.

La situazione che stiamo attraversando è drammatica e tutti i nostri progetti sono fermi, in attesa di poter ripartire con forza e vigore.

Oggi abbiamo bisogno di sostegno e di supporto da parte delle istituzioni.

Abbiamo bisogno di aiuti concreti per poter far fronte alle difficoltà quotidiane di carattere economico cui andiamo incontro. Non Le sto chiedendo, caro Ministro, nuovi sostegni o aiuti. Le sto chiedendo di dare seguito ai sostegni promessi e già approvati !!!

Nel caso del Suo Ministero mi riferisco in particolare al Bonus Filiera che per il 90% dei nostri associati non è ancora stato erogato.

Come può uno Stato essere latente ed in ritardo su misure di sostegno approvate e confermate?

Come può uno Sato temporeggiare su aiuti che sono già operativi?

Le chiedo di fare un atto di Dignità e di procedere IMMEDIATAMENTE allo sblocco di queste erogazioni.

E’ una goccia nel vaso se paragonato alle reali esigenze della ristorazione ma in questo momento, mi creda, anche una goccia può aiutare”.