Calcio, Serie D, nuove positività ad Agnone, rinviata la sfida di giovedì con la Recanatese. L’Fc Matese attesa a Castelnuovo

Ufficialmente rinviata la sfida tra Recanatese – Olimpia Agnonese. Ieri pomeriggio sono stati riscontrati nuovi contagi nel gruppo squadra dei granata. Seconda ondata di covid per l’Olympia Agnonese, dopo quella arrivata tra fine dicembre e inizio gennaio. Sono circa 10 i positivi al coronavirus tra squadra e staff tecnico, un numero elevato che ferma gli altomolisani almeno per una decina di giorni. La speranza è che l’epidemia si possa fermare senza coinvolgere ulteriori tesserati, con un nuovo giro di tamponi previsto mercoledì prossimo. Uno stop che non ci voleva, in particolare dopo due settimane di lavoro pieno. La salvezza è una chimera, ma la squadra ha dimostrato a più riprese, in particolare nelle ultime uscite contro Castelnuovo e Vastogirardi di non aver mollato di un centimetro. Squadra in isolamento, in attesa di nuovi controlli. Intanto ha lasciato la squadra il portiere Mario Landi, per il numero 1 il passaggio al Frattamaggiore in Eccellenza Campana.

Nel girone F le altre gare rinviate sono Porto Sant’Elpidio – Fiuggi e Vastese – Castelfidardo. Con l’aumentare delle gare non disputate si fa sempre più concreta la proposta della LND di stoppare il campionato il prossimo 25 aprile, una sosta per concedere alcuni recuperi.

Giovedì in campo per allungare la serie positiva il Matese, chiamato alla trasferta di Castelnuovo Vomano. Ancora una gara contro una delle prime della classe per i ragazzi di Urbano, che a piccoli passi si stanno avvicinando alla quota salvezza e perché no alla griglia play-off. 12 risultati utili consecutivi sono tantissimi per un team che a fine gennaio, anche per lo stop prolungato dovuto alle positività riscontrate nel gruppo squadra, occupava la terz’ultima posizione in classifica. Una serie impressionante, sei vittorie e sei pareggi, di cui gli ultimi cinque consecutivi, una marcia che ha cambiato prospettiva nel giro di un mese e mezzo alla società neo promossa in serie D. L’obiettivo di inizio anno è in linea con la classifica attuale, la salvezza senza passare dai play out. Brava la società a confermare al massimo la fiducia a Corrado Urbano nei momenti difficili, e ad assecondare le richieste di mercato del tecnico che, con sagacia, ha saputo plasmare la rosa a sua immagine e somiglianza. Ora l’obiettivo è davvero molto vicino, mancano dieci punti per salire oltre i 40 punti, per una media che quasi sicuramente varrà la salvezza diretta. Giovedì sfida difficile in casa della terza della classe Castelnuovo Vomano, massimo rispetto per gli abruzzesi con la consapevolezza di lottare al massimo per portare a casa un risultato positivo.