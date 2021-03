Anche oggi pochi contagi e ricoveri in calo, ma il covid fa altre 3 vittime. C’è anche la bidella della Jovine che sopravvisse al crollo della scuola

Ancora un giornata con dati in miglioramento. L’ultimo bollettino Asrem segnala 17 positivi su 553 tamponi processati con il tasso di positività al 3 per cento, molto al di sotto della media nazionale. Ci sono poi 82 guariti e dunque continua a scendere il numero degli attualmente positivi che sono ora in regione meno di 900. Continua ad abbassarsi anche la pressione sugli ospedali: i ricoverati scendono a 79. Il tasso di occupazione delle terapie intensive cala in Molise al 38 per cento. Il bollettino dell’Azienda sanitaria segnala una vittima, una 85enne di Santa Croce di Magliano che era ricoverata in Malattie infettive al Cardarelli. Ci sono però anche altri due decessi avvenuti fuori regione Quello di un uomo di 49 anni che era stato trasferito a Cassino. Viveva a Roccaravindola e lascia la moglie e due figli. E quello avvenuto in Puglia, a Cerignola, di una donna di 64 anni. Si tratta della bidella della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia. Era sopravvissuta a quella tragedia dopo essere rimasta sotto le macerie nel crollo di 19 anni fa. La donna due settimane fa aveva perso la madre. “Se ne va un pezzo importante della nostra comunità – ha detto il sindaco di San Giuliano Peppe Ferrante – una persona che ha cresciuto generazioni di bambini in quella stessa scuola dove poi rimase sepolta e dalla quale ripartì con grande forza”.