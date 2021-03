Agnone, la CISL chiede nuovo personale per l’Ospedale Caracciolo

Nel corso degli anni, l’Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone è andato incontro ad un deterioramento della qualità dei servizi offerti a causa di mancate assunzioni e tagli.

A tal proposito, i rappresentati territoriali della CISL, nelle persone di Anna Valvona e Bruno Delli Quadri, hanno inviato una nota al dg Asrem Oreste Florenzano, alla direttrice sanitaria Maria Virginia Scafarto e al Presidente Donato Toma:

“Con la presente la Cisl FP, nel rimarcare la grave carenza di personale su tutto il territorio aziendale, chiede all’ASREM di assumere infermieri, operatori socio sanitari e personale tecnico di radiologia e laboratorio analisi dedicato all’Ospedale di area disagiata San Francesco Caracciolo di AGNONE al fine di scongiurare gravi disservizi in previsione dei pensionamenti programmati nei prossimi mesi. Si rammenta che il presidio altomolisano dalla lontana istituzione dell’azienda sanitaria unica della regione Molise non ha avuto immissione in servizio di personale del comparto.

A tal proposito si evidenziano alcune criticità che si presenteranno nelle prossime settimane/mesi:

– Medicina: personale turnista insufficiente per garantire la turnazione h24 nel rispetto delle norme contrattuali ( ulteriori pensionamenti nel corso dell’anno);

– Pronto Soccorso: personale turnista insufficiente per garantire la turnazione h24 nel rispetto delle norme contrattuali;

– Radiologia: Dal 01/06/2021 rimangono in servizio solo quattro tecnici di cui una unità esente dalla pronta disponibilità; assenza di personale infermieristico da oltre un anno;

– Laboratorio Analisi: Dal 01/06/2021 rimangono in servizio solo quattro tecnici di cui una unità esente dalla pronta disponibilità; le due unità infermieristiche saranno in pensione a breve (chi esegue i prelievi all’utenza?).

A tutto questo si evidenzia la carenza di operatori socio sanitari su tutti i reparti e servizi dell’ Ospedale San Francesco Caracciolo. Nonostante le gravi carenze di personale, gli infermieri che operano nel nosocomio Agnonese hanno collaborato con abnegazione e professionalità in questo periodo di pandemia effettuando il prelievo di tamponi molecolari e l’inoculazione dei vaccini anti-Covid19 per l’intera popolazione dell’Alto Molise (servizi resi oltre il normale orario di lavoro).

Questa organizzazione sindacale rimarca anche la necessità di assumere dirigenti medici nelle varie discipline e auspica, vista la delibera del Direttore Generale n° 240 del 15/03/2021 riguardante l’assunzione di due Dirigenti Medici nella disciplina “Direzione Medica di Presidio”, che l’Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone torni ad avere un Direttore Sanitario con cui poter interloquire tutti i giorni.

A tal proposito si ringrazia la f.f. dottoressa Vilma Sferra per l’impegno profuso. Pertanto la Cisl FP chiede di procedere con assunzioni immediate, attingendo alle graduatorie in essere in questo periodo (infermieri e OSS), per non arrivare nei prossimi mesi a situazioni emergenziali che non possono garantire la tutela della salute di un intero territorio“.