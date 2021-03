Fornelli: il sindaco Tedeschi rinuncia all’aumento dell’indennità di carica e finanzia tablet per i più giovani

E’ nota la difficoltà di bambini e famiglie in questo periodo per la didattica a distanza. Il Comune di Fornelli per agevolare gli studenti ha emanato un avviso pubblico con formulazione di seguente e relativa graduatoria per l’assegnazione, di dodici tablet , da destinare agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.

I tablet saranno finanziati grazie alla rinuncia all’aumento dell’indennità di carica da parte del sindaco Giovanni Tedeschi per l’anno 2020.

E’ indetta pertanto una Selezione finalizzata alla concessione dei dodici Tablet a cui può partecipare ogni studente iscritto alla Scuola primaria o secondaria del Comune di Fornelli.

E’ importante leggere attentamente l’avviso presente sul sito del Comune di Fornelli, consultabile cliccando il seguente link

La domanda di partecipazione deve essere consegnata entro e non oltre il 12 Aprile ore 12:00 presso gli uffici comunali oppure inviata tramite pec all’indirizzo comune.fornelli@pec.it

La domanda di partecipazione, a pena di nullità, deve essere firmata dal genitore dell’alunno o dall’esercente la patria potestà.

Scaduti i termini, sarà redatta una graduatoria che assegnerà a ciascun studente un punteggio che terrà conto di:

Condizione economica del nucleo familiare (ISEE); Condizione scolastica; Condizione familiare; Disabilità.

I Tabet saranno consegnati ai genitori degli alunni classificati, che saranno chiamati direttamente per il ritiro.