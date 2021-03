Falsa asta immobiliare: il presunto truffatore è un uomo di Campomarino

Un uomo di 29 anni di Campomarino sarebbe l’ideatore di una truffa da 27mila euro ai danni di una donna di Milano. Il raggiro, riportato dal Corriere della Sera, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza attraverso un’indagine lampo su ordine della Procura di Milano, a cui una residente si è rivolta ritenendosi vittima di un raggiro. Tutto è partito dall’annuncio su un giornale della vendita di una casa in via Monti, nel capoluogo lombardo, con base d’asta fissata a 270mila euro. La donna chiama al numero indicato e le risponde un uomo che si qualifica come avvocato, invitandola a collegarsi al sito fallimentigiudiziarimilano.com dove trova proprio la procedura fallimentare e l’avvocato in questione con tanto di foto e indirizzo dello studio in qualità di “custode delegato alle vendite”. Mancano però solo 3 giorni all’asta e l’uomo convince la donna interessata all’acquisto a inviare subito una caparra confirmatoria di 27mila euro per partecipare alla gara che si sarebbe svolta – causa Covid – online. Il falso professionista dopo qualche giorno richiama la cliente comunicandole che si era aggiudicata la gara e dunque l’appartamento, ma c’erano da versare subito 40 mila euro per le spese del rogito notarile che poi le sarebbero state restituite. L’eccessiva fretta dell’avvocato a questo punto insospettisce la donna che si è rivolta a un altro legale e poi alla Procura con una denuncia, capendo che era finita in un raggiro. La Guardia di Finanza immediatamente si mette sulle tracce dell’uomo scoprendo che il truffatore si è impossessato dell’identità di un avvocato di Genova, realmente esistente e ovviamente all’oscuro di tutto. I 27mila euro finiti sul conto corrente in pochi giorni sono stati convertiti in Bitcoin, con un’operazione all’estero che ne ha fatto sparire le tracce. I finanzieri accertano che il cellulare usato dal falso avvocato è intestato – insieme ad altri nove ad un uomo della Guinea – che risiede proprio a Milano, ma il telefono risulta funzionante a Campomarino. Il dispositivo è ormai sotto controllo e viene registrata una ricarica telefonica effettuata in un tabacchino a Termoli. Nell’attività, una telecamera di sicurezza registra tutto e i sospetti cadono sull’uomo di 29 anni, titolare di una società che commercia auto a Campomarino, come riporta ancora il Corriere della Sera. Nel suo cellullare sono stati trovati i messaggi scambiati con la donna truffata, l’uomo è stato denunciato.