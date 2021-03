Disagio mentale e pandemia, il Comune aderisce al progetto Itaca Onlus “Win & Itaca, per la mente con gusto”. Una delle conseguenze della pandemia in atto è l’aggravamento del disagio mentale. Per questo motivo l’amministrazione comunale di Lucito ha voluto aderire al progetto Itaca Onlus per “Win & Itaca, per la mente con gusto”, una fondazione nazionale che promuove programmi di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione a persone affette da disturbi della Salute Mentale e alle loro famiglie, attività socialmente utile e che trova riscontro, dunque, nella politica di solidarietà messa in atto dall’Amministrazione Comunale di Lucito. Il progetto si pone l’obiettivo di raccogliere fondi mediante un’asta solidale, alla quale sarà possibile partecipare online e in presenza su prenotazione, presso la splendida cornice della sede milanese di Finarte, nel rispetto delle normative anti-covid. I lotti, circa 150, saranno rappresentativi dell’Italian Life Style: un omaggio alla bellezza e alla bontà della migliore eccellenza italiana nei campi della ristorazione, dell’ospitalità, del cibo, dell’arte e molto altro. Da lunedì 26 aprile a lunedì 10 maggio 2021, all’indirizzo web progettoitaca.finarte.it sarà possibile visionare i lotti in asta e fare offerte per aggiudicarsi quelli desiderati.