Da oggi tutto il Molise è arancione, revocate anche le ultime zone rosse

Da oggi tutti i 136 comuni molisani sono in arancione. E’ scaduta infatti anche la settimana in rosso per quattro centri – Termoli, Agnone, Jelsi e Toro – che era stata decisa dal presidente della Regione Donato Toma a causa dei cluster attivi in queste comunità. L’ordinanza non è stata rinnovata e dunque il Molise ha un unico colore. Sarà così per cinque giorni, fino a venerdì. Come è noto poi per il weekend di Pasqua (sabato, domenica e lunedì) tutta l’Italia sarà rossa.