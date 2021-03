Covid: in une mese positivi dimezzati, in calo anche vittime e ricoveri

E’ la prima volta dopo mesi. Per la prima volta tutti i dati sono in miglioramento. In un mese il numero dei nuovi positivi in Molise si è praticamente dimezzato. Nella settimana appena trascorsa i nuovi contagiati sono stati 256 su 3.740 tamponi. Un mese fa in sette giorni i positivi erano quasi 500. Scende ancora anche il tasso di positività che ora è al 6,8 per cento (un mese fa superava il 9). Dopo mesi durissimi sul fronte dei decessi, si inverte finalmente la tendenza. La settimana scorsa 14 morti in regione mentre nei sette giorni precedenti le vittime del covid erano state 23. Stessa tendenza anche nei ricoveri. Un mese fa negli ospedali della regione (Cardarelli, San Timoteo, Gemelli e Neuromed) c’erano 110 pazienti in cura, ora sono 87 e dunque 29 in meno. In leggero calo anche le terapie intensive che sono 15, un mese fa erano 19. Restiamo comunque tra le regioni molto al di sopra della soglia di guardia che è al 30 per cento dei posti occupati mentre il Molise supera il 40. Sempre sul fronte dei dati mensili, da segnalare che gli attualmente positivi stanno per scendere sotto quota mille. Ora sono, per la precisione, 1.004 mentre un mese fa erano 1.768. Altissimo il numero dei morti degli ultimi 30 giorni, 84, mentre i guariti dall’inizio della pandemia sono quasi 11mila (di questi più di 2mila nell’ultimo mese).