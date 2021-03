Covid, il consigliere comunale di Campobasso Esposito propone il distretto militare come centro vaccinale

Attribuire al distretto militare del capoluogo un nuovo ruolo, quello di centro vaccinale. La proposta arriva dal consigliere comunale di Campobasso Domenico Esposito che proporrà un ordine del giorno in occasione del prossimo Consiglio comunale. Come noto l’amministrazione comunale ha scelto la cittadella dell’economia per ospitare il centro vaccinale. Una scelta non condivisa dal consigliere comunale di Forza Italia, secondo il quale la struttura andrebbe utilizzata diversamente. “Mi chiedo perché distogliere la cittadella dell’economia dal suo uso più appropriato che potrebbe essere quello di raccogliere le attività ambulanti che stanno soffrendo terribilmente in questi mesi di pandemia – ha dichiarato Esposito – Non sarebbe più intelligente adibire il distretto militare a centro vaccinale cittadino, luogo logisticamente molto più adatto e già di proprietà dello Stato che ne garantisce la funzionalità? – è la domanda che si pone l’esponente di Forza Italia, secondo il quale la struttura è organizzata in maniera tale da consentire le vaccinazioni in tutta sicurezza. “Dispone infatti di un punto di entrata e di uno di uscita – ha spiegato – portici per ripararsi dal freddo e dal caldo, visto che le operazioni vaccinali andranno avanti almeno fino al prossimo mese di ottobre, personale già formato per gestire le emergenze”, ha concluso il consigliere comunale, pronto dunque a portare la questione all’attenzione del Consiglio comunale. Una questione dunque di opportunità, anche se la cittadella dell’economia dispone di ampi parcheggI e di spazi interni. Andrebbe rivista l’organizzazione relativa alle prenotazioni visto che spesso chi si reca per essere sottoposto alla vaccinazione è costretto a lunghe attese. Impeccabile invece l’organizzazione al Palaunimol, dove viene somministrato il vaccino AstraZeneca e dove non si segnalano disfunzioni, con tempi di attesa nella norma.