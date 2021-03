Terremoto in Adriatico: quasi 70 scosse in meno di 24 ore, l’ultima questa mattina

Quasi 70 scosse in meno di 24 ore. Sono questi i numeri dello sciame sismico seguito alla forte scossa con magnitudo 5,6 di ieri pomeriggio e che ha avuto il suo epicentro a largo delle Isole Tremiti, nel mare Adriatico.

L’ultimo evento sismico rilevante, tra le tantissime repliche, è stato registrato questa mattina, domenica, alle 9.33 con una magnitudo di 2.8. La scossa è stata registrata a 28 chilometri di profondità,

Lo sciame si è verificato a circa 90 chilolmetri dal promontorio pugliese del Gargano e dalle isole Tremiti e a circa 30 chilometri dall’isola croata di Lastovo. La scossa più forte, quella di ieri pomeriggio, è stata avvertita in molte regioni dell’Italia centrale e meridionale, da Ancona a Foggia, compreso gran parte del Molise, e fino in Dalmazia centrale, nelle città di Spalato, Trogir e nell’isola di Hvar.

“E’ una sismicità che sta proseguendo – hanno spiegato gli esperti dell’Istituto nazionale di geofisica -. Il terremoto è avvenuto in un’area geologicamente molto complessa, dove la microplacca adriatica si scontra con la placca continentale. E’ una situazione da comprendere, anche perchè in questa zona non ci sono stati molti precedenti”. Solo dal 1985 a oggi si sono registrati terremoti di magnitudo compresa tra 4.0 e 4.9, come quelli avvenuti nel 1988 e nel 2007 localizzati a Sud dell’epicentro in cui è avvenuto il terremoto di ieri. Una prima ipotesi è che a generare il terremoto, secondo gli esperti, sia stato un meccanismo di scorrimento nel quale abbiano avuto un ruolo le Dinaridi, la catena montuosa che attraversa parte dei Balcani, la cui struttura sottomarina si sovrappone alla zona dell’epicentro.