Campobasso, elogio al personale che somministra i vaccini.

CAMPOBASSO – Sempre più personale scolastico viene vaccinato presso il CUS di Campobasso in via Manzoni. Molti messaggi di elogio a favore dei medici, infermieri e tutto il personale coinvolto, vengono pubblicati sui social. La professoressa Assunta Milano dell’ISIS Majorana-Fascitelli di Isernia, ha così commentato :” Sono stati gentilissimi, disponibili a rispondere ad ogni domanda che veniva loro posta. Sapevano di certo come far sentire a proprio agio una persona, dato il momento critico che stiamo vivendo. Il tempo di attesa è parso come se volasse, spesso venivano a chiedermi come stessi – continua la professoressa- mi sono sentita trattata come se mi trovassi in una spa e non in un centro vaccini.” Certo è che non si può che parlar bene di queste persone che stanno lavorando quasi incessantemente con molta umanità e professionalità.

SL