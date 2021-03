Agnone, emanata nuova ordinanza: da lunedì si torna in zona arancione

Agnone si appresta a tornare in zona arancione dopo le dure settimane trascorse in zona rossa a causa di un’esplosione dei contagi da Covid-19.

Il centro molisano era stato sottoposto a severe restrizioni, sia per via delle misure di contenimento della zona rossa e sia per le ulteriori misure ristrettive imposte dalle ordinanze del Sindaco Daniele Saia.

La scorsa settimana, infatti, il Presidente Donato Toma aveva deciso in via precauzionale di prorogare le misure da fascia rossa per Agnone nonostante il cambio di colore in arancione della Regione.

Ad oggi, invece, con il calo di contagi, anche il centro altomolisano può tornare a tirare un sospiro di sollievo. Con ordinanza n.17/2021, il Sindaco Saia fa decadere le misure restrittive previste nelle scorse ordinanze, fermo restando la disposizione relativa alla sospensione delle attività scolastiche fino al 31 marzo prossimo. Da lunedì, quindi, Agnone torna in zona arancione.