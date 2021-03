Scuola, dopo Pasqua tornano in presenza gli alunni più piccoli: dagli asili nido fino alla prima media

Il Molise resta in zona arancione fino al 2 aprile, dopodiché entrerà in fascia rossa, come il resto del Paese, fino al 5 compreso, con tutte le restrizioni previste. La novità delle ultime ore, annunciata dal premier Draghi, riguarda la scuola, con le lezioni in presenza, subito dopo Pasqua, degli alunni più piccoli, dagli asili nido fino alla prima media, anche nelle regioni che si trovano in zona rossa.