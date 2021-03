Sanità, l’allarme del Comitato Pro Cardarelli: la gestione dell’emergenza pesa sulle strutture pubbliche

Il Comitato Pro Cardarelli torna a denunciare la situazione preoccupante e drammatica in cui versa la sanità molisana. “Siamo costretti, ancora una volta – si legge in una nota – a constatare che persiste un’intollerabile ritardo sia nella ristrutturazione dell’ex hospice, sia nel reclutamento di nuovo personale che nel potenziamento delle strutture territoriali e periferiche necessarie al tracciamento dei contagi e dei contatti. La gestione dell’emergenza sanitaria – prosegue il Comitato – continua a pesare sulle strutture pubbliche, sostenute dalla presenza continua, e coraggiosa del personale, perennemente insufficiente”. Il Comitato sollecita l’avvio di una specifica programmazione delle attività e delle prestazioni per i pazienti non Covid e si rende disponibile a incontri e colloqui di natura propositiva e organizzativa.