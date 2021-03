Operazione Piazza Pulita, le altre decisioni del Gup riguardo le 18 posizioni al vaglio

18 le posizioni oggi al vaglio del Gup Veronica D’Agnone, in Tribunale a Campobasso, nell’udienza preliminare per l’operazione antidroga Piazza Pulita. Un mese fa già in 27 erano stati rinviati a giudizio e saranno processati con rito ordinario, a partire dal 23 giugno. Accolte le richieste della Pubblica Accusa, rappresentata dal Capo della Procura di Campobasso Nicola D’Angelo, che guida anche la Direzione Distrettuale Antimafia del Molise, e del sostituto Vittorio Gallucci.

Oggi il Gup ha accolto un solo patteggiamento, quello proposto dagli avvocati Silvio Tolesino e Nais Gentile, a 4 anni e 9 mesi per la loro assistita, che aveva ottenuto i domiciliari. Gli altri tre rigettati. Tra questi uno è stato mandato a giudizio il 23 giugno, così come due imputati per i quali era stato chiesto l’abbreviato condizionato. Ancora giudizio diretto per un altro. E questi si aggiungono ai 27 della scorsa udienza. Poi la giudice D’Agnone si è astenuta per tre posizioni, rinviando gli atti al presidente. Per i restanti rito abbreviato a partire dall’8 maggio.

Piazza Pulita è la più imponente operazione antidroga condotta in Molise negli ultimi anni. I Carabinieri, con l’ausilio della Finanza, coordinati dalla Procura e Dda del Capoluogo, sono riusciti a bloccare il tentativo di infiltrazione di esponenti della mala campana nella nostra terra, il cui intento era mettere le mani sul Molise, pronti ad affermare il proprio status anche con armi e violenza, facendo entrare ingenti quantitativi di droga da immettere nel mercato locale, anche 5 chili di cocaina a settimana. La base logistica a Bojano, dove viveva quello che era considerato il capo dell’organizzazione che aveva costituito due società dove far confluire i proventi dei suoi affari. Da quanto emerso dalle indagini, sgominata un’organizzazione criminale con decine di affiliati econ a capo un esponente di spicco della camorra. Molte le misure in carcere e ai domiciliari e diverse denunce.