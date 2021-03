Incidenza Covid sulla popolazione, Molise tra le tre regioni più virtuose: 85 casi per 100mila abitanti

Friuli Venezia Giulia, Piemonte ed Emilia Romagna sono le regioni con la piu’ alta incidenza di contagi rispetto alla popolazione. Con dati riferiti al 25 marzo il Friuli Venezia Giulia, negli ultimi 7 giorni, ha riportato una incidenza di 410 casi su 100 mila abitanti, seguita dal Piemonte con 355 casi per 100 mila abitanti e dall’Emilia Romagna con 349 casi per 100 mila abitanti. La Toscana a quota 251 e’ entrata in zona rossa. Le piu’ virtuose la Sardegna con 68 casi per 100 mila abitanti, il Molise con 85 casi per 100 mila abitanti e la Sicilia con 111 casi. Il totale nazionale e’ di 247 casi per 100 mila abitanti. Ecco di seguito il quadro nazionale, regione per regione, con il totale dei casi in 7 giorni, la popolazione complessiva e l’incidenza settimanale in rapporto a 100 mila abitanti, secondo quanto riportano i dati della protezione Civile e del Ministero della salute.