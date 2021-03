Il Comune di Trivento aderisce alla rete dei sindaci “Recovery Sud”: la giunta Corallo approva il protocollo d’intesa

Il Comune di Trivento aderisce alla rete dei sindaci “Recovery Sud”. La giunta comunale ha approvato il protocollo d’intesa quale proposta al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, che dovrà essere presentato entro il 30 aprile prossimo dal Governo Draghi al fine di utilizzare le risorse finanziarie previste dalla Programmazione dell’UE. I sindaci del Sud, oggi ne sono circa 500, si sono uniti virtualmente per avanzare proposte utili e necessarie allo sviluppo del Mezzogiorno. Sanità, lavoro, infrastrutture, scuola, trasporto, ambiente, turismo, da questi punti si parte per colmare la disparità storica tra le due parti del Paese, “abbiamo aderito alla rete dei sindaci – afferma il primo cittadino Pasquale Corallo – perché crediamo che oggi ci siano davvero le condizioni per poter rilanciare il nostro territorio e il Sud in generale. La nostra adesione – ha aggiunto Corallo – si è concretizzata con la proposta della realizzazione di una strada di collegamento che costeggia il torrente Rivo, che dal ponte di contrada Codacchio, al confine con Sterparo, porti fino all’altro ponte del torrente Rivo, in contrada Macchierio. Un progetto dell’importo di un milione e 600 mila euro, che potrebbe rivelarsi strategico nei collegamenti dell’intero territorio, non solo comunale, in continuità con l’area industriale di Piana d’Ischia e la Trignina. Un plauso a tutti i sindaci del Molise che hanno aderito alla rete e ringrazio per il lavoro svolto – chiude Corallo – la struttura comunale, rappresentata dal segretario, Pasquale De Falco, e tutti i componenti della Giunta comunale tra cui l’assessore al ramo, Angelo Lomastro”.