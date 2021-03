52 second read

Il Blog di Vincenzo Ferro, il viaggio in Egitto tra archeologia e introspezione

Spesso sul nostro giornale abbiamo dato spazio a Vincenzo Ferro che nel suo blog ha sempre postato articoli “promozionali” sul Molise. Non un autoelogio alle sue origini ma un racconto sincero e appassionato delle sue esperienze. Oggi varchiamo i confini regionali e nazionali e vi consigliamo questo articolo “La teoria quantistica in merito alle questioni dell’anima” un viaggio in Egitto che ha portato a nuove riflessioni.

Leggi qui: https://www.vincenzoferro.it/articoli/la-teoria-quantistica-in-merito-alle-questioni-dellanima/#more-1333