Elio Germano da record, in corsa al David di Donatello con tre film

Elio Germano continua a demolire record. L’attore molisano è protagonista di ben tre film tra i più ‘nominati’ per la 66esima edizione dei David di Donatello. Le candidature sono state annunciate online e almeno per quanto riguarda i due film con piu’ nomination, si prevede una gara attoriale non da poco. Da una parte Elio Germano, perfetto Ligabue in Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, film d’arte e follia in testa con ben quindici candidature e, dall’altra, Pierfrancesco Favino, un Craxi piu’ vero del vero, in Hammamet di Gianni Amelio che di candidature ne ha quattordici. Segue, a una sola lunghezza con tredici nomination, Favolacce dei fratelli D’Innocenzo dove c’e’ sempre Elio Germano, in un film corale. In quarta posizione tra i film candidati, troviamo con undici candidature, Miss Marx di Susanna Nicchiarelli (in corsa come miglior film e regia) e, a pari merito,L’incredibile storia dell’Isola delle Rose di Sydney Sibilia (non in corsa pero’ nelle categorie miglior film e regia), anche qui protagonista Elio Germano. Quest’ultimo, targato Netflix e mai andato in sala, ha beneficiato del nuovo regolamento dovuto al Covid. Infine, con sei nomination Le Sorelle Macaluso di Emma Dante (che corre nelle categorie maggiori). Due donne in gara per la regia: Dante e Nicchiarelli a sfidare Amelio, Diritti e D’Innocenzo. E due donne anche per l’opera prima con Magari di Ginevra Elkann e Sul piu’ bello di Alice Filippi, gli altri esordi candidati sono I predatori Pietro Castellitto, Non odiare di Mauro Mancini, Tolo Tolo di Luca Medici. Dopo Golden Globe e nomination all’Oscar anche la candidatura ai David per Laura Pausini per Io Si, la canzone originale della Vita davanti a sè. Il film di Edoardo Ponti porta a casa anche la candidatura della protagonista Sophia Loren. Con lei dovranno vedersela Vittoria Puccini, Paola Cortellesi, Micaela Ramazzotti e Alba Rohrwacher. Per il miglior attore, oltre a Favino e Germano, sono in corsa Kim Rossi Stuart, Valerio Mastandrea e un inedito Renato Pozzetto drammatico (che corre per Lei mi parla ancora di Pupi Avati). Per il miglior documentario, oltre a Notturno di Gianfranco Rosi, troviamo Faith di Valentina Pedicini (recentemente scomparsa), Mi chiamo Francesco Totti di Alex Infascelli, Puntasacra di Francesca Mazzoleni e The Rossellinis di Alessandro Rossellini. La cerimonia di consegna dei Premi David di Donatello si terrà quest’anno martedi’ 11 maggio, in una serata condotta da Carlo Conti.