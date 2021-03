Dieta e movimento per eliminare i chili presi durante la pandemia

Precarietà per il futuro e forte preoccupazione. È il quadro che emerge dal primo studio sui mutamenti della qualità della vita in Italia a seguito dell’emergenza coronavirus condotto da un gruppo di studiosi dell’Università di Bologna e dell’Università degli Studi di Palermo. La reclusione forzata causata dalla pandemia, oltre ad aver gravato dal punto di vista mentale, ha messo a dura prova anche il nostro organismo, contribuendo a far aumentare i chili sulla bilancia.

Come tornare allora in forma dopo tutte le restrizioni e abbandonare definitivamente il grembiule di MasterChef. Sicuramente curando dieta e movimento, suggeriscono i nutrizionisti. Approfittare delle belle giornate per muoversi: passeggiate, bicicletta, jogging e soprattutto spostarsi il più possibile a piedi. Per quanto riguarda la dieta, invece, non dobbiamo cercare nulla di troppo particolare.

Secondo la nutrizionista Antonella Morrone di Isernia, resta la dieta mediterranea l’ideale per tornare in forma, con i 5 pasti al giorno e l’introduzione di frutta colorata di stagione e verdura. No invece ai rimedi fai da te proposti su internet.

Attenzione infine a Pasqua e Pasquetta, una due giorni super calorica, in cui secondo la Dottoressa Morrone, basterà limare il consumo di dolci, per potersi concedere la tranquillità del pasto con la propria ristretta famiglia.