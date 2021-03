Covid: 3 decessi, 77 positivi e 65 guariti. Da lunedì Molise tutto arancione. Stop a Zona rossa a Termoli, Jelsi, Toro e Agnone

Aumenta il numero di nuovi positivi in Molise, sono 77 nelle ultime ore, a fronte di più tamponi processati, 913. Tasso di positività all’8,4. Quello nazionale è al 6,67. Ancora 3 vittime: una donna di Bojano di 60 anni, deceduta a casa, un uomo di 90 anni di Campobasso che era in Malattie infettive al Cardarelli e una 67enne di San Martino in Pensilis che era ricoverata in Terapia Intensiva all’ospedale del capoluogo. Sono 434 i morti con covid dall’inizio della pandemia, come riporta il bollettino dell’Asrem.

Dei 77 positivi, il numero più alto riguarda Termoli, con 10 casi, segue Campobasso con 9, Petacciato con 7 e ancora 6 contagiati nel piccolo comune di Limosano, dove negli ultimi giorni sono già diversi i casi. 5 i nuovi positivi a Bojano e Cercemaggiore. Poi numeri inferiori negli altri centri. Gli attualmente positivi in Molise sono 1048.

Nel report dell’Azienda sanitaria regionale sono riportati 8 nuovi ricoveri, di cui due all’ospedale di Termoli e 6 in Malattie Infettive a Campobasso. Ci sono però anche due dimessi da questo reparto e 3 dal San Timoteo. In tutto 5 dimissioni.

Al Cardarelli ci sono in tutto 74 pazienti in cura per Covid, di cui 10 in Terapia Intensiva e 64 in Malattie Infettive. 6 i ricoverati al San Timoteo, 3 al Gemelli Molise e 6 al Neuromed. In tutto, gli ospedalizzati per coronavirus sono 89. Sono calati rispetto alle scorse settimane.

I guariti nelle ultime ore sono 65.

In Unità di Crisi convocata dal Presidente Toma sono stati analizzati i dati sull’andamento epidemiologico e in accordo con i sindaci si è stabilito che da lunedì Termoli, Jelsi, Toro e Agnone non saranno più zona rossa, ma arancione, magari rafforzato, con scuole che resteranno chiuse fino a dopo Pasqua. Guardia sempre alta, comunque.

Sul fronte vaccini, nell’ultimo report, le dosi somministrate rispetto a quelle consegnate sono l’88,56%. Percentuale che pone il Molise nella parte altissima della classifica nazionale. Su 65505 dosi consegnate, infatti, ne sono state somministrate 58.012.