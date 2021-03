Pesche, salvato un tasso in fin di vita da un gruppo di ciclisti isernini

È accaduto questa mattina l’incontro tra un gruppo di ciclisti dell’Associazione sportiva Isernia Mountain Adventures, in giro nella riserva naturale di Pesche, e un tasso ferito.

Gli sportivi isernini hanno subito fermato la corsa tra le strade sterrate del bosco, per soccorrere l’animale che a prima vista appariva in fin di vita.

Viste le condizioni in cui versava il tasso hanno subito allertato la Forestale che immediatamente ha fatto partire una pattuglia dalla riserva di Monte di Mezzo, che ha raggiunto l’ animale e i ciclisti in mountain bike.

Il tasso è stato visitato dal veterinario e trasportato presso il Centro recupero animali selvatici di Monte di Mezzo, in cui sarà sottoposto ai controlli e alle cure mediche.