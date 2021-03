La vaccinazione è il punto nodale nella lotta al Coronavirus. Secondo quanto riporta la Fondazione Gimbe su dati del Ministero della Salute e del commissario straordinario il Molise è al primo posto della graduatoria nazionale in relazione alla percentuale di popolazione, 6,5%, che ha ricevuto già la prima dose della vaccinazione anti Covid. Ma il dato complessivo sulle somministrazioni vede comunque la nostra regione virtuosa, perchè la scorta di vaccini a disposizione è quasi del tutto utilizzata, con percentuali vicine al 100%,

Intanto a brevissimo, nelle prossime ore, arrivano 1400 dosi di Astrazeneca ed entro l’inizio della settimana, dunque fine mese, è prevista la consegna di circa 10mila dosi di Pfizer, per continuare a pieno ritmo la campagna. “C’e’ ancora tanto da fare – ha commentato il presidente della Regione Donato Toma – ma la speranza e l’obiettivo è uscire in pochi mesi dall’incubo”.

Si conta, fanno sapere dalla struttura che gestisce la campagna vaccinale, di terminare al più presto, nei prossimi giorni, la vaccinazione agli over 80 e di velocizzare la copertura per i 5000 a domicilio, così come per le persone fragili, per le quali si sta procedendo. In quest’ultimo caso si tratta di 15mila persone.

Entro la prima metà di aprile, si apprende, si dovrebbe aprire la piattaforma per chi ha tra i 70 e i 79 anni e dunque partire con le somministrazioni anche per questa fascia di età.

Intanto le regioni hanno chiesto al Governo un confronto per un percorso omogeneo della vaccinazione.