Rete dei sindaci “Recovery Sud”, la giunta comunale di Sant’Angelo Limosano approva il protocollo d’intesa. Entro il prossimo 30 aprile, il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, dovrà inviare alla Commissione Europea il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, al fine di utilizzare le risorse finanziarie previste dalla programmazione UE. Una occasione per l’Italia definita storica e che può essere una opportunità di vero rilancio per il SUD del Paese. Su iniziativa del sindaco di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, si è costituito un gruppo di sindaci del SUD, circa 500 ad oggi, per predisporre delle proposte di sviluppo. Proposte sulla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, scolastiche, assistenziali, di trasporto. Per una strategia dei rifiuti, per l’internazionalizzazione delle produzioni agroalimentari, per il turismo ed altre iniziative utili all’economia del Mezzogiorno e delle piccole realtà come quelle delle nostre aree interne. La giunta comunale di Sant’Angelo Limosano ha, dunque, approvato il protocollo d’intesa Rete dei Sindaci Recovery Sud e ha autorizzato il sindaco William Ciarallo alla sottoscrizione del Protocollo del suddetto protocollo.