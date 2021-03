In Molise si continua a morire per Covid. Sono infatti tre i pazienti deceduti nelle ultime ore. Si tratta una donna di 79 anni di Guglionesi che era ricoverata in Malattie infettive del Cardarelli , di un 49enne di Termoli e di un uomo di 77 anni di Santa Croce di Magliano, entrambi ricoverati in Terapia intensiva dell’ospedale di Campobasso. Cala il numero dei ricoveri, con due pazienti ricoverati nell’area grigia del San Timoteo di Termoli e in Terapia intensiva del Neuromed ma ci sono anche due dimessi dall’ospedale di Termoli. I nuovi positivi sono 31 su 277 tamponi processati, con il tasso di positività che torna a salire al’11%. Spiccano i 13 nuovi contagi a Casacalenda, mentre negli altri comuni interessati dal Covid si parla di numeri compresi tra 1 e 4 casi. Ci sono poi 48 guariti. Continua a scendere il numero degli attualmente positivi, che sono 1.009, così come scendono anche i ricoveri. Al Cardarelli i pazienti ricoverati sono 73 di cui 11 in Terapia intensiva, al San Timoteo di Termoli sono 9, 3 al Gemelli e 6 al Neuromed. Le vittime in totale sono 431 mentre i guariti sono 10.689.