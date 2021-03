Cudini ed i suoi sono consapevoli di non poter fallire in casa contro i laziali dell’Albalonga, una gara che all’andata fu rinviata per ben tre volte, tant’è che a Genzano si è giocato soltanto due mesi fa. Proviamo a fare uno zoom sul prossimo avversario del Campobasso: i sogni di gloria sembrano davvero improbabili, ma i romani hanno in dote giocatori di una discreta qualità come l’ex Campobasso Stefano D’agostino. Quest’ultimo, in Molise per uno spezzone di campionato nel 2017/2018 sotto la guida del tecnico Foglia Manzillo: di D’Agostino si ricorda l’abilità nel trasformare in oro i calci piazzati. I lupi dovranno fare maggiore attenzione in questo senso. Lo stesso D’agostino, intervistato sulla partita, ha detto che il match di selva piana per lui avrà un’emozione particolare in veste di ex.

A proposito dei degenti: in giornata il centrocampista Tenkorang viene sottoposto ad un’operazione di ricostruzione del menisco presso una clinica romana in day hospital. A seguire, il giocatore inizierà a stretto giro la fase di fisioterapia che potrebbe durare circa trenta giorni. Il Campobasso con la Lega Pro nel mirino e con la fase chiave che è in corso, ha poche alternative rispetto alla vittoria. Il campionato propone poi un menu pasquale particolarmente ricco con il big match di Notaresco, non decisivo, ma molto importante. Fabbriani è tornato ad allenarsi, Vitali sulla strada del recupero completo. L’infermeria torna a svuotarsi lentamente e Cudini può ragionare con meno ansia alla formazione da mandare in campo. Turno non facile per le due battistrada: se per il Campobasso l’osso è duro, per il Notaresco l’Aprilia non sarà un cliente accomodante. Due laziali misureranno le ambizioni di Campobasso e Notaresco prima dello scontro diretto.

Agnone e Vastogirardi con un fine settimana di relativa libertà. Allenamenti per le due molisane che sono incappate in due avversari con problemi di contagi al covid. Appuntamento per le due alto molisane direttamente al primo aprile per il turno pre pasquale quando non ci dovrebbero essere impedimenti di sorta.

Nel frattempo, va detto che dopo il pareggio di mercoledì 2- 2 contro il Tolentino, la Recanatese innanzitutto non sa cosa significhi vincere una partita ed in secondo luogo che i marchigiani hanno quasi riassestato il conto delle gare da recuperare. Proprio mercoledi la Recanatese ha giocato la sua diciannovesima partita su ventuno. Siamo quasi al pareggio dei turni. I ventotto punti dei marchigiani, ma giu a scendere fino ai venti del Fiuggi, non permettono al Matese di stare troppo tranquillo: il campionato dei casertani è molto brillante con una sola sconfitta patita nel 2021, quella in casa del Notaresco. Ma il momento incerto della Recanatese e quello, di converso, buono di altre formazioni che stanno risalendo probabilmente alzano la quota salvezza. L’Fc Matese ed il Castelfidardo certamente daranno vita ad uno scontro aperto e da tripla. I campani sono stati bravi a fermare il Campobasso; i marchigiani hanno violato il campo della terza della classe. La sensazione è che domenica a Castelfidardo possa davvero succedere di tutto.