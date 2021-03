Pochi minuti fa Lega Nazionale Dilettanti ha diramato una comunicazione davvero importante ai fini della prosecuzione del campionato di Serie D. Ebbene, il massimo organismo del calcio dilettantistico ha deciso di sospendere, nei gironi di quarta serie, con tante gare da recuperare, il campionato, per un periodo imprecisato. La data è quella del 25 aprile, ove, ad esempio nel girone F con una mole di recuperi davvero considerevoli, il campionato sarà stoppato. Come dicevamo il periodo non è precisato nella nota, ma oggettivamente crediamo che lo stop sarà di almeno due settimane. A questo punto è molto probabile lo slittamento della chiusura della stagione, ora fissata al 6 giugno. Possibile che siano inseriti dei turni infrasettimanali a Maggio, ma al momento sono solo ipotesi. Riportiamo integralmente la nota della LND:

“Si comunica a tutte le società che il Dipartimento Interregionale, a partire dal 25/4 p.v. si riserva di sospendere temporaneamente la programmazione delle gare come da calendario, al fine di assicurare che la fase finale del Campionato, per quanto possibile tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria, si svolga in condizioni di parità tra le società partecipanti e di conseguenza, sarà privilegiata la programmazione delle gare di recupero dei gironi interessati. Per tali gironi sarà pubblicato il calendario dei recuperi e quello del proseguo del Campionato. Per i gironi, invece, che non dovessero presentare tali problematiche, l’attività proseguirà regolarmente secondo il calendario già pubblicato”.

Per cui nel girone F, si arriverà fino alla 28ª giornata, che sarebbe l’11ª di ritorno, per dare poi spazio ai 17 recuperi ancora da disputare. Lunga la lista, con il Pineto in testa considerate le ben otto partite da recuperare: Porto Sant’Elpidio-Agnonese (10ª giornata), Agnonese-Pineto (11ª), Porto Sant’Elpidio-Montegiorgio (12ª), Montegiorgio-Pineto (13ª), Montegiorgio-Fiuggi (15ª), Pineto-Matese (16ª), Campobasso-Pineto e Castelfidardo-Fiuggi (17ª), Notaresco-Pineto (18ª), Pineto-Castelnuovo (19ª), Vastogirardi-Pineto (20ª), Porto Sant’Elpidio-Recanatese e Pineto-Vastese (21ª), Porto Sant’Elpidio-Rieti, Notaresco-Montegiorgio, Tolentino-Fiuggi e Vastese-Aprilia (22ª).

Questa è la situazione nel girone F, mancano le tre gare di questa domenica, già rinviate ovvero Agnonese – Vastese, Giulianova – Porto Sant’Elpidio e Fiuggi – Vastogirardi oltre il rinvio già ufficiale di Porto Sant’Elpidio – Fiuggi prevista giovedì prossimo, per un totale di 21 gare da recuperare