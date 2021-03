Sanità malata, due storie da raccontare.

La prima storia è quella dello ”stop” in tutti gli ospedali molisani degli esami e delle analisi di laboratorio ”intramoenia”. Si trattava della possibilità per chiunque di recarsi ai laboratori ospedalieri e pagare direttamente il costo dell’esame, effettuandolo immediatamente, senza ticket e senza file al Cup, per prenotazioni e pagamenti. In sostanza, una scelta libera di pagare, per fare un esame velocemente, per motivi d’urgenza, o per qualunque altra ragione. Invece i vertici dell’Asrem hanno sospeso gli esami intramoenia in tutto il Molise. La conseguenza imediata è questa: gli utenti che hanno urgenza di effettuare esami – e non possono attendere i tempi infiniti delle prenotazioni ai Cup dell’Asrem – andranno nei laboratori privati, provocando non solo guadagni per loro, ma perdite consistenti per la sanità pubblica molisana. Perchè questa decisione, contraria ad ogni logica?

La seconda storia è sulla stregua della prima. I laboratori dell’Asrem, l’azienda sanitaria del Molise, non effettuano esami sierologici, quelli che servono a verificare se nel sangue di una persona siano presenti o meno gli anticorpi per il Covid 19. Anche qui, stesso discorso, basta andare in un laboratorio privato, pagare un minimo di cinquanta euro e in poche ore si sa se nel nostro corredo immunitario ci sono anticorpi per il Coronavirus. Oppure andare a due passi dal Molise, in Abruzzo, dove i laboratori ospedalieri effettuano regolarmente un esame che, tanti medici, consigliano prima della vaccinazione con AstraZeneca. Il bello è che i laboratori Asrem avrebbero anche acquistato i reagenti per questo tipo di esami e anche qui la domanda è: perchè succedono cose del genere?

L’Asrem farebbe a chiarire e soprattutto a sbloccare entrambe le questioni. Se ci sia una regia non si sa, ma la conseguenza è che si continuano indirettamente a favorire i privati, a danno del pubblico. E aprire oggi un laboratorio di analisi in Molise, di questi tempi, è un vero affare.