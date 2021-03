24 second read

Blitz antidroga a San Martino in Pensilis: cinque arresti

Blitz antidroga all’alba a San Martino in Pensilis dei carabinieri: per conto della Procura di Larino sono state eseguite 5 misure cautelari, numerose le perquisizioni. In supporto anche un elicottero e i cani antidroga. (Seguono aggiornamenti)