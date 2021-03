Vastogirardi: sostegni dal Comune per pagamenti di utenze, affitti e beni alimentari

Il Comune di Vastogirardi ha inteso destinare dei fondi alle persone particolarmente bisognose in questo duro periodo di crisi pandemica.

Dal Municipio, infatti, si rende noto che sono state messe a disposizione risorse per interventi di solidarietà alimentare sul territorio. I cittadini che possono presentare richiesta per accedere a tali aiuti sono i residenti a Vastogirardi che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza della cessazione obbligatoria o riduzione oraria dell’attività produttiva di ogni genere, in base ai DPCM ed alle altre disposizioni dettate per contrastare la diffusione del Coronavirus e coloro che manifestano contingenti e comprovate problematiche economiche a causa dell’emergenza sanitaria in atto.

Non solo buoni spesa alimentari per le persone che ne necessitano, ma l’Amministrazione comunale ha anche messo a disposizione contributi economici per il pagamento di affitti e utenze a sostegno dei residenti che si trovino in uno stato di disagio socio-economico.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 24 aprile 2021.