Vaccini, in Molise superate le 50mila dosi somministrate

Il Molise ha superato in queste ore le 50mila dosi di vaccino somministrate. Sono il 93 per cento delle dosi consegnate (51.020 su 54.975 dosi disponibili al momento). Nel dettaglio sono state inoculate oltre 40mila dosi di Pfizer, quasi 8mila di Astrazeneca e 3mila di Moderna. Al momento è ancora in corso la somministrazione agli ultra 80enni, ai soggetti fragili e agli anziani che hanno richiesto il vaccino a domicilio. Contemporaneamente prosegue la somministrazione al personale della scuola e alle forze dell’ordine. Non è ancora partita invece la prenotazione per i soggetti tra 70 e 79 anni.