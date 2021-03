Vaccinazioni, il Commissario Figliolo invia task force di supporto in Molise e Basilicata

Vaccinare tutti e al più presto. La battaglia contro il Covid è incentrata, ora, su questo aspetto, fondamentale. Fare bene, in modo organizzato e soprattutto velocemente.

Stamane la notizia che saranno operative in Molise e Basilicata, già nelle prossime ore, gradualmente, task force inviate dal Commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, a supporto delle strutture già impegnate nella campagna di vaccinazione. Sono composte da un medico e due infermieri e, nel concreto, utilizzate in particolare per le vaccinazioni nei paesi e nei luoghi più isolati. Dunque in Molise si tratta di un supporto più che necessario, considerata la geografia del territorio. Con il precedente Commissario Arcuri, Toma ha riferito di aver già avuto avuto dialoghi in merito e si era ragionato per 76 unità da inviare nel Molise. Intanto, in queste ore l’arrivo di un medico, due infermieri e un autista, ha detto sempre il governatore.

Sul fronte vaccini la nostra regione ha superato le 51mila somministrazioni attestandosi ben oltre il 90% sulla base delle dosi consegnate. Regione che è in vetta alla classifica rispetto alle altre per dosi somministrate in rapporto alla popolazione.

Il direttore generale dell’Asrem Florenzano conta che le vaccinazioni agli anziani ultra ottantenni, i quali si stanno recando nei punti allestiti, possano terminare entro i prossimi giorni, magari già alla fine di questa settimana. Si è vicini alla soglia dei 25mila vaccinati, considerando anche chi ha più di 90 anni. Sono intorno ai 4000 gli anziani che hanno richiesto, invece, di essere vaccinati a casa. Le squadre preposte hanno iniziato le operazioni e visti anche gli aiuti in arrivo, si conta entro due settimane di chiudere il cerchio.

Ci sono poi le 15mila persone fragili da vaccinare, per cui anche si è partiti. Per il personale della scuola si è intorno alle 5mila somministrazioni e si va avanti con le forze dell’ordine.