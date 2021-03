Polemica sulla vaccinazione del primo cittadino di Roccavivara, botta e risposta tra opposizione e sindaco. Il gruppo politico “Insieme per Roccavivara” ha sollevato la polemica sulla vaccinazione del sindaco Angelo Minni, avvenuta ieri 24 marzo, in qualità di Capo della Protezione civile comunale, “il sindaco avrebbe potuto dare l’esempio e – secondo l’opposizione – dato lo stato della campagna vaccinale nella nostra regione avrebbe potuto cedere la sua dose e donarla a chi ne è (ancora adesso) più bisognoso come le persone fragili, gli over ottanta, il personale ausiliario dei diversamente abili o gli insegnanti: persone che quotidianamente sono esposti ad un rischio elevato di contrarre il virus e di subire i danni che esso comporta. Questo sì che sarebbe un ottimo esempio”. La risposta del primo cittadino Minni non si è fatta attendere, “il 22 Febbraio 2021 la Regione Molise ci chiedeva di comunicare un elenco degli iscritti al Gruppo Comunale di Protezione Civile per sottoporli a vaccino. Tra questi nominativi veniva comunicato anche quello del Sindaco in quanto Autorità Comunale di Protezione Civile, oltre che di Pubblica Sicurezza e Sanitaria; Il 7 Marzo 2021 la Regione Molise apriva le adesioni alla vaccinazione per i membri della Protezione Civile. In qualità di Sindaco, come già detto, rivesto il ruolo di Capo della Protezione Civile Comunale, organismo che lavora a stretto contatto con l’Ente Pubblico e che in questi mesi ha collaborato anche in tante azioni per il controllo della pandemia sul nostro territorio comunale; Il 21 Marzo 2021 in Molise sono partite le vaccinazioni per i volontari della Protezione Civile; Il 22 Marzo 2021 vengo contattato dalla Sala Operativa della PC regionale per comunicarmi che il 24 mattina dovevamo presentarsi al centro vaccinale di Isernia; Il 23 Marzo 2021 pomeriggio, sapendo delle polemiche che si sarebbero innescate sulla mia vaccinazione, contatto nuovamente la Sala Operativa della PC regionale per chiedere se era il caso che io facessi il vaccino per le ragioni su esposte. La risposta del funzionario è stata: “Lei è il Capo del Gruppo Comunale di Protezione Civile e in quanto tale ha tutti i diritti per vaccinarsi domani mattina”; Il 24 Marzo 2021 ho effettuato la prima dose di “AstraZeneca” insieme ad altri membri della Protezione Civile del nostro comune”.